Nõid annab nõu: armumaagia ei möödu mitte kunagi tagajärgedeta, maksma peate alati

Pille Pettai, Väike Myy, «Nõid annab nõu». FOTO: Kirjastus Petrone Print

«Kui soovite ammutada endasse rahvatarkusi ja natuke maagiat, siis on see raamat teile,» ütleb raamatu «Nõid annab nõu» tutvustuseks autor Pille Pettai. «Suur osa õpetusi on pärit minu nõiast vanaema salavihikutest.»

Teose teine autor Väike Myy soovitab meeles pidada, et maagia ei ole mõeldud inimeste hirmutamiseks. «Kõigil neil vaimudel ja kodukäijatel on oma asi ajada, teie teele satuvad nad enamasti juhuslikult. Needusi ei jagata nagu saiapätse toidupoes. Kõigel on põhjus. Kõik on lihtne.

Ja nõiakunst eksisteerib selleks, et muuta elu lihtsamaks. Püüame Pillega jagada õpetusi just nii palju, kui see on kasutajatele ohutu. Keerulisematel juhtudel aitab juba nõid…»

***

Mõnigi kord potsatavad meie postkasti kirjad nõudmisega «tahan oma meest tagasi!» või «tahan seda naist!». Inimesed võivad isegi solvuda, kui me sellistest asjadest keeldume. Ning muidugi leiavad järgmise nõia, kes kergel käel on valmis aitama.

Aga räägime siis lahti, mida toob endaga kaasa armumaagia. Veel üsna hiljuti käsitleti armumaagiat kui ühte needuse liiki ja seda see tegelikult ongi.

Mis tegelikult toimub inimesega, kui selline maagia õnnestub? Kõigepealt toimuvad muutused «äravõlutud» inimese psüühikas. Võib tekkida haiglane armukadedus kuni maniakaalsuseni välja, see tähendab tülisid, skandaale, vägivalda. Miks? Sest armumaagia kasutaja paneb oma ohvrile pähe kinnisidee. See kinnisidee võib pöörduda ka depressiivsuseks ja alkoholismiks, ühel hetkel avastate, et elate koletisega, aga lahti temast enam ei saa… Kui läheb hästi ja ei teki selliseid pahesid, saate lihtsalt väga klammerduva ja kontrolliva kaasa.

Armumaagia ei möödu mitte kunagi tagajärgedeta, maksma peate alati.

Pole harvad ka juhud, kus kokku seotakse teid ka füüsiliselt: tekib mõni haigus või juhtub õnnetus, mille järel üks pooltest vajab alatist hooldamist. Tahtsite ju seda inimest igaveseks endale, palun, võtke! Armumaagiaga käib tavaliselt kaasas ka materiaalne viletsus, teid jäetakse ilma võimalusest end sellest olukorrast vabaks osta ja kaasa kuhugi mujale paigutada.

Ning mitte kunagi ei ole selliselt kokku manipuleeritud lool õnnelikku lahendust. Maksta tuleb alati – sest te muutsite saatust. Ning nüüd peate vastu võtma kõik, mida see endaga kaasa toob. Kuni võlg on makstud.