Kirjandusfestival Prima Vista kutsub koolinoori osalema infootsingumängus

Tänapäeva maailmas toimetulekuks on oluline info leidmine ja selle tõlgendamine. Teadmised ja informatsioon on tulevikukuld ning kunst on ainult see oluline internetis olevast infoküllusest üles leida. Veebimängu «Otsi kohta, kust sa saad» eesmärgiks ongi tutvustada info leidmise võimalusi erinevatest andmekogudest. Küsimuste ja ülesannete lahendamiseks ei piisa Google’st või Vikipeediast, vaid mäng suunab noori laiendama oma otsinguoskusi ka erinevates andmebaasides ja suurendab seega õpilaste infopädevust.