Asse Sauga selgitab: mis on krüptoraha probleemid ja väljakutsed?

«Jah, kõik ei ole siiski nii roosiline. Ka krüptorahal ning eelkõige plokiahela tehnoloogiatel nagu igal tehnoloogial on ees oma suured väljakutsed, mis tuleb lahendada,» kirjutab Asse Sauga oma raamatus «Kõik sai alguse Bitcoinist». «Olgem ausad, plokiahel on napilt kümme aastat vana, Ethereumi platvorm kõigest kolm aastat. Raadio hakkas massidesse levima umbes 50 aastat pärast seda, kui 1867. aastal raadiolained avastati. Siis olid ka küll väheke teistsugused ajad ja informatsioon levis üldse palju aeglasemalt. Kuid siiski, me oleme krüptoraha tehnoloogiatega suuresti veel testimise faasis, kus parimad praktikad ja reeglid on alles välja kujunemas ning kus peamised kasutajad on keskmisest suurema riskitaluvusega early adopter’id ehk varajased kasutajad.»