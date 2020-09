Kumus saab näha, kuidas muumilugude autor Tove Jansson suvitas

See on unikaalne kultuurilooline dokument kahe väljapaistva naiskunstniku elust looduse keskel, nende partnerlusest ja ühe väikese saare kohavaimust.

«Vahel on nii, nagu lootusetu armastusega: kõik tundub olevat proportsioonist väljas. Mulle tundus näiteks, et see ärahellitatud ja halvasti koheldud saar on elav olend, kes põlgab meid või tunneb meile kaasa – vastavalt sellele, kuidas me ise käitusime või mis tujus saar parasjagu oli,» kirjutab Tove Jansson Klovharu kohta raamatus «Haru – üks saar».