Vanglad ja erihooldekodud said annetusena 1600 raamatut

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise nõuniku Emma Bachmanni sõnul tõi annetus olulist täiendust vanglate elusektoritesse. «Eelmisel aastal alustati vanglate raamatukogude ümberkorraldusega, mille üks eesmärk oli suurendada kinnipeetavate igapäevast juurdepääsu raamatutele paigutades raamaturiiulid vangide elusektoritesse. Uus korraldus on hästi vastu võetud ja lugemine on muutunud kinnipeetavate igapäevaelu osaks. Tänu Go Groupi annetatud raamatutele on vangide lugemisvara nüüd palju mitmekesisem,» rääkis Emma Bachmann.

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul toovad reisiteemalised raamatud erivajadusega inimestele palju rõõmu. «Oleme viimased kümme aastat tegutsenud selle nimel, et psüühilise erivajadusega inimesed saaksid elada võimalikult kodusarnastes tingimustes. Raamatud on Eestis iga kodu lahutamatu osa ja oleme selle annetuse eest väga tänulikud. Meie elanikud on sel suvel aktiivselt Eestis reisinud ja kuigi praegu jäävad kaugemad reisiplaanid tulevikku, on raamatute abil hea järgmisi sihte seada ja unistada.»

Go Groupi turundusjuhi Marion Tupitsa sõnul annetas ettevõte raamatuid, et muuta erivajadusega inimeste ja kinnipeetavate päevad mitmekesisemaks, põnevaks ning tuua nende ellu teadmistejanu ja positiivseid emotsioone. «Eestis on statistiliselt üks maailma kõrgeim kirjaoskuse tase, ulatudes 98,8 protsendini. Usume, et igapäevane lugemus suurendab haritust ja sallivust ühiskonnas, mistõttu on meil hea meel jagada tarkusekuus septembris oma kirjastuse väljaandeid just vanglatele ja erihooldekodudele,» ütles Marion Tupits. «Põnevad reisiraamatud annavad lugejatele kindlasti juurde uusi kogemusi, teadmistehimu, mõtteid ja tähelepanekuid.»