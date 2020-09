5 ohumärki, mis näitavad sinu ettevõtte madalat eetikat

Viis ohumärki, mis näitavad ettevõtte madalat eetikat

Kui oled valimas omale uut tööandjat, teenusepakkujat või koostööpartnerit, on oluline teada mõningaid märke, mis viitavad organisatsiooni eetikale ja töökultuurile. Mis need on?

Toon välja viis peamist kohta, mida eetika seisukohast jälgida. Pea neid punkte silmas, kui suhtled ettevõtte juhi ning töötajatega, külastad firma kontorit ja tutvud nende kodulehe/sotsiaalmeedia lehtedega.

Juhil pole oma inimeste jaoks aega

Kui juhil on kogu aeg kiire, ta tegeleb mitme asjaga korraga ning tuiskab läbi kontori, olemata oma meeskonna jaoks kättesaadav, näitab see madalat austust. Saan tavaliselt juba juhi välimusest ja olekust aru, kas tal on oma inimeste jaoks aega ning mil viisil oskab oma aega juhtida – või on ta kohustuste keerises, jättes töötajad tagaplaanile.

Tegelik personalitöösse ja meeskonda suhtumine paistab välja isegi siis, kui sõnades ollakse meeldivad. Egoistlik juhtimine on ohtlik, sest ettevõtlus on meeskonnatöö. Liigne kiirustamine viib kvaliteedi langusele, tekivad probleemid ja nende lahendamine jääb tihti pinnapealseks. Tugifunktsioonide hindamine ja suurema pildi nägemine on eetilise juhi omadused.

Vassimine, valetamine ja varjamine ei kuulu eetika juurde

Ketlin Kasak, «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?». FOTO: Raamat

Madal eetika tekitab hirme, valehäbi, valetamist, varjamist ja tagarääkimist. Kõrge eetika seevastu hoiab õhu nn puhta ja selgena – kui kellelgi on küsimus, mure, kommentaar või kriitikanoot edastada, tehakse seda julgelt, ausalt ja silmast silma, kartmata hukkamõistu või karistust.

Mida rohkem on ettevõttes nn ussitamist ehk valetamist, varjamist ja tagarääkimist, seda madalam on eetika. Kahjuks või õnneks algab kõik juhist – siinkohal peab juht endale otsa vaatama. Sageli on sellised juhid aga hõivatud erinevate «tulekahjude» kustutamisega ega jõuagi ettevõtte sisekliimasse sukelduda. Alles siis, kui olukord on juba väga kriitiline, võetakse see aeg, kuid paraku võib olla juba liiga hilja.

Otsuste vastuvõtmise oskus ja julgus

Juhi üks ülesanne on otsuste vastuvõtmine. Isiklik madal eetika pärsib tugevalt edukat juhtimist, mis omakorda mõjutab tervet ettevõtet. Juhil ei tohi olla põhjendamatuid hirme ja valehäbi, veel vähem raskusi otsuste langetamisel.

Ühe otsustamata jätmise või otsuse pideva edasilükkamisega võib mõjutada tervet ettevõtet. Otsustusvõimetus on suur probleem – ka halb otsus on parem kui tegemata otsus. Valikuid langetavad lisaks juhile pea kõik ettevõtte töötajad. Seega peavad nad olema pädevad, julged ja vastutustundlikud otsuste langetamise suhtes. Siia kuuluvad veel ka vigade tunnistamise ja tõe rääkimise julgus, mis on samuti äärmiselt olulised komponendid ettevõtte eetika seisukohalt.

Inimeste ületöötamine ja väsimusaste

Väga heaks indikaatoriks ettevõtte eetika hindamisel on töötajate tagasiside, välimus ja töökoormus. Kui üks inimene peab tegema kolme inimese tööd, kohustuste koorem on ilmselgelt liiga suur ning ületunnid muutunud normaalsuseks, puhkuseid välja ei saa võtta, sest asendajaid pole jne, on probleem tõsine.

Inimesed on ausad peeglid ettevõtte eetika indeksis. Hea ja tugeva eetikaga ettevõttes on töötajad rahulolevad, õnnelikud ja motiveeritud, neil on õiges koguses väljakutseid ja tegevusi ning tasakaalustatult kindlasti ka puhkust.

Kommunikatsiooni olulisus organisatsioonikultuuris

Kas ettevõttes on intranet ehk sisevõrk, regulaarsed üldkoosolekud ning võimalus kaasarääkimiseks? Kas firma inimesed teavad, mis ettevõttes toimub, millised on hetkeolukord ja tulevikuplaanid või on nad teadmatuses ja info liigub aeglaselt?