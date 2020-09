Terapeut Kreet Rosin-Pindmaa: «Ei» ütlemine on lubatud

Enese väärtustamine on üks kõige olulisemaid elukvaliteeti mõjutavaid aspekte

Kreet Rosin, «Mina olen väärtuslik». FOTO: Raamat

«Kas oled kunagi kohanud elus või näinud kinolinal inimest, kes väärtustab end täielikult? Just sellisena, nagu ta on? Ning kelle elu igas valdkonnas peegeldub enese väärtustamist – ta teeb tööd, mis tekitab temas hea tunde ja millest on kasu teistele; ta ütleb EI valikutele, mis teda kahjustavad; tal on andestav meel; temas on väärikust, sisemist rahu ja enesekindlust; ta hoolitseb nii oma keha, meele kui vaimu eest; ta on vaba sõltuvustest ja kritiseerimisest; ta tunneb elust rõõmu,» küsib Kreet Rosin-Pindmaa. «Ehk käibki see kirjeldus sinu kohta? Kui mitte, siis kujutle mõned hetked, et ka sina elad oma elu iseennast väärtustades…»

Enese väärtustamine võimaldab sul uskuda, et suudad anda oma võimekuse piires parima ning et väärid täisväärtusliku elu elamist. Miskipärast kipub see oluline oskus, mis vastsündinu jaoks on iseenesestmõistetav, suuremaks kasvades kaotsi minema.

Loe raamatust katkendit, mis räägib «Ei» ütlemisest.

***

Teadvusta endale, et «Ei» ütlemine on täiesti lubatud

Mõnele inimesele tundub (on mullegi kunagi tundunud), et «Ei» ütlemine on sobimatu või teisi solvav või kurvastav või märk isekusest. Kuid keegi ei pea ega saa vastutada teise inimese tunnete või interpretatsiooni eest. Isekus ei ole mitte enda vastu aus olemine ja iseenda väärtustamine, vaid hoopis see, kui eeldad, et teine inimene jätab enda tegemised sinu pärast pooleli ning teeb sinu tahtmist mööda.

Avatud meelega inimene mõistab, et teised ei pea tema palvetele alati jaatavalt vastama. Öeldes sellele inimesele «EI» (tulenevalt oma sisemisest tarkusest), hakkab ta sind tõenäoliselt veelgi enam hindama. Öeldes «EI» valikutele, mis ei ole osapoolte kõrgeimaks hüvanguks, väärtustad sa ka ju teist inimest. Kes ei hindaks endasse ja teistesse lugupidavalt suhtuvat inimest? Ainult teadmatud.