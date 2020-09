KATKEND ⟩ «Noaloopimise kunst, hoolimata selle ilmsest ohtlikkusest, on tegelikult igav ja iganenud»

KUI SAIME TEADA, et Hensch, noaloopija, peatub meie linnas vaid üheks etenduseks laupäeva õhtul kell kaheksa, kõhklesime ega teadnud, mida arvata. Hensch, noaloopija! Kas tundsime, et tahaksime rõõmust käsi plaksutada, püsti karata ja ootusärevusest laialt naeratada? Või tahtsime tegelikult hoopis huuled kõvasti kokku pigistada ja nördinud halvakspanuga pea ära pöörata? Selliseid mõtteid Hensch tekitas. Sest kuigi ta oli oma kunsti, selle raske ja kergelt halvamaigulisegi kunsti, millest me nii vähe teadsime, tunnustatud meister, oli tõsi ka see, et temaga käisid kaasas teatavad häirivad kuulujutud, mille küllaldase tähelepanuta jätmise eest me endale etteheiteid tegime, kui need aeg-ajalt pühapäevalehe kultuurirubriigis ilmusid.

Hensch, noaloopija! Muidugi oli tema nimi meile tuttav. Tema nime teadis igaüks, nii nagu teatakse kuulsa malemängija või mustkunstniku nime. Kindlad ei saanud me olla selles, mida ta tegelikult teeb. Me mäletasime ähmaselt, et oma viskeosavuse tõttu oli ta vara tähelepanu võitnud, aga tõsiselt hakati teda võtma alles siis, kui ta täiesti uued normid kehtestas. Ta oli vapralt, mõnede meelest isegi hulljulgelt astunud üle piiri, mida noaloopijad varem kunagi polnud ületanud, ja häbiväärsest teost lugupidamisega välja tulnud. Mõned meist oleksid kunagi justkui lugenud, et ta oli oma karjääri alguspäevil rändtsirkuses üht assistenti raskelt haavanud, aga pärast pooleaastast tagasitõmbumist uue numbriga naasnud. Just sellega oli ta noaloopimise siivsasse distsipliini toonud kunstipärase haava idee, veremärgi kui kunstniku signatuuri. Me olime isegi kuulnud, et tema jüngrite hulgas on palju neid, ja eeskätt noori naisi, kes ihaldavad meistri käe läbi haavata saada ja uhkelt tema tehtud armi kanda. Isegi kui sellised kuulujutud meid häirisid või kui need ei lasknud meil Henschi saabumist rikkumatu rõõmuga tähistada, tunnistasime siiski, et ilma selliste kahtlaste ahvatlusteta me vaevalt oleksime üldse etendusele läinud, sest noaloopimise kunst, hoolimata selle ilmsest ohtlikkusest, on tegelikult igav ja iganenud – meie ajal on see vaid veidi enam kui veider vanamoeline meelelahutus. Ainsad noaloopijad, keda keegi meist kunagi oli näinud, tegid oma etteaste tsirkuseetendusel või laadalõbustusena koos paksu maadami ja kontmehega. Meie meelest pidi Henschile tegema tuska tunne, et tema on üks veidrik teiste veidrike seas, ta pidi otsima mingit väljapääsu. Kas ta polnud siis omal viisil kunstnik? Ja nõnda me imetlesime tema söakust, isegi kui taunisime tema meetodit ja põlgasime teda kui vulgaarset meelelahutajat. Me kahtlesime kuulujuttudes, püüdsime meenutada kõike, mida me temast teadsime, esitasime iseendale lakkamatult küsimusi. Mõned meist nägid teda unes: ruudulistes pükstes ja punase kübaraga pärdikmeest, teraskõva läikivate saabastega ohvitseri. Reklaamilehtedel oli ainult nuga, mida hoidis kinnastatud käsi. Siis pole ju üllatav, et me ei teadnud, mida asjast arvata?