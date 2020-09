KATKEND ⟩ «Ärgem unustagem, et ta on Tšiilist, vooruslikkus pole selle maa naiste tugevaim külg»

Lily ei öelnudki mulle kunagi jah, kuigi tõsi ta on, et kui see formaalsus välja arvata, siis igas muus mõttes paistsime me ole­vat armunud paarike. Me hoidsime käest kinni Ricardo Palma, Leuro, Montecarlo ja Colina matinée’del ning kuigi ei saanud öelda, et me oleksime kinosaali pimeduses teineteist kabistanud nagu teised, kauem koos olnud paarid – kabistamise alla käis kõik alates süütutest musidest kuni keelesuudlusteni ja sellise käperdamiseni, mida pidi korra kuus reedeti preestrile pihtima kui surmapattu –, lubas Lily mul suudelda end põsele, kõrva servale ja suunurka, ning vahel puudutas ta sekundiks oma huultega minu omi ja tõmbus siis melodramaatiliselt eemale: «Ei, ei, nii küll ei tohi, piitsavars». «Sa oled ikka täitsa sees, piitsavars, sa vaene narr, sul ikka veri vemmeldab, piitsavars,» viskasid mu sõb­rad nalja. Nad ei kutsunud mind iialgi mu oma nimega – Ricardo Somocurcio –, alati hüüdnime pidi. Nad ei liialdanud vähimalgi määral: Lily pani mul vere vemmeldama.

Tema pärast kaklesin ma tol suvel Luqueniga, kes kuulus mu parimate sõprade sekka. Ühel meie poiste ja tüdrukute olengu­test Colóni ja Diego Ferré nurgal, Chacaltanade hoovis, püüdis Luquen vaimukas olla ja ütles äkitselt, et tšiili tüdrukud on iga­vesti labased, sest nende juuksed ei ole loomulikult blondid, vaid pleegitatud, ja et minu selja taga on neid Mirafloreses prussakateks kutsuma hakatud. Lõin ühe sirge Luqueni lõua suunas, mille eest ta kõrvale põikas, ning me läksime Reserva muulile kaljupanga kõrvale, et oma erimeelsused rusikahoopidega lahendada. Me ei rääkinud teineteisega terve nädala, kuni meie pundi tüdrukud ja poisid meid järgmisel peol ära lepitasid.