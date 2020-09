Vanavanemad on võrratud! Eesti lastekirjanduse keskus soovitab raamatuid vanaemadest ja vanaisadest

Keegi ei küpseta ju nii häid pirukaid kui vanaema, koo nii sooje sokke kui tema ega jutusta minevikust nii põnevaid lugusid. Kes veel, kui mitte vanaisa jaksaks lapsega tundide kaupa ussikest leotada või teaks, mida teevad kõik need vanaaegsed tööriistad, mis tal kuuris leiduvad. Loomulikult saab vanavanemate juures selgeks ka see, millised on parimad söögiseened ja kust saab magusamaid metsmaasikaid. Ja kui juhtub, et vanavanemaid ei ole, tuleb nad lihtsalt välja mõelda. Mis oleks elu ilma vanaemade-vanaisadeta!

***

Julia Kuznetsova, «V-kodu». FOTO: Hea lugu

Illustreerinud Olga Gromova

Tõlkinud Tarmo Rajamets

Kirjastus Hea Lugu

2020

Kui isa Serjoža ja ema Tanja on tööl tähtsaid asju ajamas, Vika koolis ja pisike Tina lasteaias, hoolitseb vanaema Ženja koduste asjade eest. Just tema teab, kuidas valmistada parimaid pärastlõunaseid pirukaid, kuidas hoida ära isa peavalusid ning remontida tualetipotti. Nagu nipsti saavad kuivatatud Tinakese pisarad, rahustatud teismelise Vika tujud ja silutud teisedki inimsuhted. Õhtuti hoiab aga vanaema end vormis poksikotti pekstes. Kuna vanaema ei taha oma lähedastele muret valmistada, teeb ta kõik, mis tema poeg, isa Serjoža tahab. Läheb isegi sanatooriumi puhkama, kui nii öeldakse. Kuidas saab hakkama perekond ilma vanaemata? Kuidas läheb vanaema Ženjal ilma oma armsa pereta?

***

David Walliams, «Gängstamemm». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Illustreerinud Tony Ross

Tõlkinud Ehte Puhang

Kirjastus Tänapäev

2014

Igal reede õhtul, kui vanemad kohtingule lähevad, viivad nad Beni vanaema juurde. Benile ei meeldi seal. Talle tundub vanaema kõige igavama inimesena maailmas. Vanaema oma valgete lokkide, kuuldeaparaadi, karvase lõua ja pruunide sukapükstega on ju tüüpiline vanainimene, kes kunagi kodust väljas ei käi ja armastab üle kõige sõnamängu mängida. Ühel korral taas vanaema juures olles avastab Ben aga karbi juveelidega. Sellest õhtust saati pole enam miski endine ja Ben mõistab õige pea, et ta vanaema pole üldse igav, vaid tõeline gängsta.

***

Anti Saar, «Külaskäik». FOTO: Päike ja Pilv

Illustreerinud Anna Ring

Kirjastus Päike ja Pilv

2017

Kevadel sureb poisi vanaema, sügisel läheb ta vanaisale külla, et sel üksi nii nukker poleks. Üheskoos käiakse kalal ja mängitakse koroonat, tehakse kartuliputru ja vaadatakse telekast jalgpalli. Kui vanaisa hakkab sauna kütma, läheb poiss suurde õunaaeda jalutama. Noppinud puu alt õuna, avastab poiss sealt õunaaugu, kust õunauss ta põnevale retkele kaasa kutsub. Vanaema õmbluskarp ja parandatav kinnas, köök ja leso, vanaema siidisall ja saiavorm värske piimaga – need on asjad, mida poiss õunas kohtab. Ja kui vanaisa poissi hüüab, on tore koos temaga meenutada, mida vahvat vanaemaga tehtud sai.

***

Indrek Koff, «Kui ma oleksin vanaisa». FOTO: Päike ja Pilv

Illustreerinud Marion Undusk

Kirjastus Päike ja Pilv

2013

Mida kõike saab teha, kui olla vanaisa. Ainult vanaisal saab olla palju lapselapsi ja ainult vanaisa saab neile meeldida rohkem kui nende emad ja isad, sest vanaisa lubab neil teha kõike. Kõik lapselapsed, olgu neid kasvõi kümme, saavad istud vanaisa põlvel, uurida vanaisa kola, mängida kulli ja koletist. Vanaisa köögis pragiseb kogu aeg tuli ja pliidil valmivad maitsvad road. Vanaema muidugi aitab vanaisa ka pisut, just nende roogadega. Muuga saab üks tore vanaisa ise hakkama.

***

Markus Saksatamm, «Kaisa sada vanaisa». FOTO: Kirjastus Rahva Raamat

Illustreerinud Anni Mäger

Kirjastus Rahva Raamat

2018

Mida teha, kui sul ei ole vanaisa ja ema ei taha temast ka midagi rääkida? Ettevõtlik ja elava fantaasiaga Kaisa otsustab vanaisa välja mõelda. Kuna Kaisale meeldib palju erinevaid asju teha, pole ka vanaisasid üks, vaid mitu. Üks vanaisa on õpetaja, teine ehitab linnumajasid, kolmas on pesunuustikut päästev mereröövel, neljas aitab tüdrukul keedetud porgandid ära süüa jne. Mis aga kõige olulisem – neil väljamõeldud vanaisadel on oluline roll ka tüdruku julgemaks muutmisel.

***

Ulf Stark, «Vilista mulle, Johanna». FOTO: Koolibri

Illustreerinud Anna Höglund

Tõlkinud Ülle Kiivet

Kirjastus Koolibri

2014