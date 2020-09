Pihtimus mehelt, kes pidi vastutama, et Vene sportlased ei jääks dopinguga vahele

«Võit või surm» on Grigori Rodtšenkovi kirjeldus Nõukogude Liidu ja hilisema Venemaa süstemaatilisest dopingukasutamisest läbiimbunud spordisüsteemist, dopinguainete uurimisest, nendega kauplemisest, küünilistest treeneritest ja spordiametnikest, sportlaste valikutest ja juhtumitest suurvõistlustel alates 1980ndatest kuni kaasajani. See on haarav ja kohati jahmatamapanev kirjeldus poliitika, teaduse ja spordi seostest, mis ei sobi kuidagi kokku retoorikaga spordi ideaalidest, ent ometi pidevalt toimub. Grigori Rodtšenkov elab praegu USAs tunnistajakaitse programmis pideva politseivalve all. Tema loo alusel on valminud dokumentaalfilm «Ikarus», mis pälvis 2018. aastal Oscari.