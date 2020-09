Näpunäiteid, kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud

Esimest neist võiks nimetada lugemiskohustuseks. Meie tänapäeva ühiskonnale on endiselt iseloomulik, ehkki see nähtus on tasapisi kadumas, et lugemist peetakse pühaks. See pühadus puudutab ennekõike teatud hulka kanoonilisi tekste – need on ringkonniti erinevad –, mille lugemata jätmine on praktiliselt keelatud, kui just ei taheta kogu lugupidamisest ilma jääda.

Teine sundus on eelmisega sarnane, kuid siiski erinev – seda võiks nimetada kohustuseks terve raamat läbi lugeda. Kui raamatu mittelugemine on kurjast, siis sama halb on see, kui raamatut lugeda kiiresti või pelgalt lehitseda, ja eriti hull on lugu siis, kui see kõva häälega välja ütelda. Nõnda võib üsna kindlalt välistada, et kirjandusteadlased tunnistaksid, et on Prousti loomingut vaid lehitsenud ja mitte tervikuna läbi lugenud, aga enamikul juhtudel see nii just on.

Kolmas sundus puudutab viisi, kuidas raamatutest räägitakse. Meie kultuuris kehtib vaikiv kokkulepe, et kui tahetakse teosest lähemalt rääkida, tuleb see enne läbi lugeda. Minu kogemus aga ütleb, et on täiesti võimalik arendada haaravat vestlust raamatust, mida ma pole lugenud, koguni – ja võib-olla ennekõike – inimesega, kes seda samuti lugenud pole.

Veelgi enam, nagu me selle kirjatüki jooksul näeme, siis on ühest raamatust asjakohaselt rääkimiseks teinekord lausa soovitatav seda tervenisti mitte läbi lugeda ehk seda koguni mitte avada. Püüan niisiis järjekindlalt tähelepanu juhtida sageli alahinnatud ohtudele, mis varitsevad inimest, kes tahab raamatust rääkida või, mis veelgi olulisem, seda mõista.

*

Selline kohustuste ja keeldude piirav süsteem tekitab üleüldist silmakirjalikkust raamatute osas, mida inimesed päriselt on lugenud. Peale raamatute tean ma vähe isikliku elu valdkondi, välja arvatud seksuaalelu ja raha, mille kohta oleks keerulisem saada ausaid vastuseid.

Eespool nimetatud kolme sunduse tõttu valetatakse erialainimeste ringkondades lakkamata, ja seda enam, mida olulisemaks mõnd raamatut peetakse. Ehkki olen ise vähe lugenud, tunnen ma ometi piisavalt mõningaid teoseid, et kolleegidega näiteks Proustist vesteldes aru saada, millal nad õigust räägivad, ja tähele panna, et seda juhtub harva.

Valetatakse teistele, aga kindlasti ja esmajärjekorras iseendale, sest niivõrd raske on teinekord sisimas tunnistada, et pole loetud raamatut, mida seltskonnas ülioluliseks peetakse. Ja nagu seda juhtub ka teistes valdkondades, on meil sel puhul haruldane võime minevikku meile sobival kujul mäletada.

Üleüldine valetamine, mis saab alguse niipea, kui me hakkame raamatutest rääkima, tuleneb mittelugemise tabust ja teatud ängidest, mis on kahtlemata pärit meie lapsepõlvest. Seetõttu on lootusetu arvata, et sellisest olukorrast on võimalik puhtalt välja tulla analüüsimata

alateadlikku süütunnet, mille toob kaasa ühe või teise raamatu mittelugemise tunnistamine, ja selle kirjatüki eesmärk ongi soov seda süütunnet vähemalt osaliselt leevendada.

*