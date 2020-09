Marko Jakimenko pihib üdini ausas raamatus «Nohik»: esimene koolipäev oli üks kõige õudsemaid päevi mu elus

Kartsin meeletult, kõndisin, silmad pooleldi vesised ja närviliselt peas tõmblemas, üle koridori oma koduklassi poole. Kõigele lisaks olid minu selg ja kael kõverad just nagu Juhan Partsil. Taas sain liigse tähelepanu osaliseks.

Võtsin seda kõike väga isiklikult ja esimene koolipäev on olnud siiamaani tegelikult üks kõige õudsemaid päevi mu elus. Sest keegi ei olnud mind mitte kunagi selleks ette valmistanud, päris eluks. Väikese lapse jaoks tähistabki kooliminek justkui tõelise elu algust. See on esimene kord, kui jääd üksinda teistele inimestele silma vaatama, koht, kus tekib tunne, et keegi sinust ei hooli ja oled lihtsalt järgmine tellis seinas. Lasteaias ju ei räägitud sellest, mis tunne see on. Seal oli lihtsalt kamp memmedest kasvatajaid, kes õpetasid natukene lugemist, kirjutamist ja matemaatikat. Tegid pai ja kiitsid. Need olid inimesed, kes pole arvatavasti oma elus väga palju riskinud ega ohule kartmatult mitte kunagi silma vaadanud. Kuidas nemad olekski saanud mind eluks ette valmistada?

Kõige hullem on, et seda sama r-tähe mitteoskamist, imelikult rääkimist ning vesiseid, nutuka automaatselt suhu toovaid ning enesehinnangut mutta suruvaid sümptomeid kannatasin kuni 16. eluaastani. Kõige raskem oli aga see, et minu vanemate arvates oli see normaalne. Kuid minu jaoks oli see tohutu katastroof ja kannatuste rada.

Aga ma päästsin ennast lõpuks ise. Hakkasin iseseisvalt logopeedi juures käima ning võtsin ette kaks keelekida operatsiooni. Jah, selliseid asju tehakse lastele. Nii et siit ka väike palve lapsevanematele: kui sinu laps ei suuda osa häälikuid hääldada või on muidu pudikeelne, siis tee tema suu lahti ja vaata talle suhu. Või vii ta näo-, lõua- ja suukirurgi juurde ning küsi spetsialisti arvamust. Mitte ära jäta teda selliseks, mõeldes, et ta ongi selline. Sest ma ei olnud selline, päriselt, see ei olnud mina. Ma tundsin, et olen sündinud võimsaks meheks. Meheks, kes elab täiel rinnal, räägib valjul häälel ja juhib inimesi. Mitte ei järgi teisi. Kuid kahjuks mulle ei antud nooruses võimalust olla see, kes ma tahtsin olla.