«Rahva oma kaitse» lõbusad lood leiab uuest raamatust, mis on valguskiir meid ümbritsevas (vaimu)pimeduses

Raamatu sissejuhatuses kirjutab Mart Juur, et seoses ROKiga küsitakse põhiliselt kolme asja. «Esiteks, kas me oleme saadet tehes purjus; teiseks, kas me valmistume saateks ette ja kolmandaks, kas meil saate pärast pahandusi pole. Vastused on: ei, me ei ole purjus; ei, me ei valmistu ette ja ei, pahandusi ei ole. Pingeline hetk juhtus kunagi Tartu–Tallinna bussis, kui bussijuht pani ROKi korduse täisvõimusel salongi kõlaritesse mängima. Küll mul oli raske ja paha oma häält kuulata. Tõmbasin kampsunikrae silmini ja katsin kõrvad kinni. Kaasreisijad vahtisid ja itsitasid.»