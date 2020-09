Kadriorus avatakse homme lugemispaviljon

«See on idee, mis teostub tänu heale koostööle Tallinna Kirjanduskeskuse ja Kadrioru inimestega. Kirjandustänava festivalid, mis on väga olulise tähendusega nii kohalikule kogukonnale kui ka laiemale avalikkusele, toimuvad siiski vaid ühel päeval aastas. Nii saigi eesti kirjanduse jaoks tähendusrikkale tänavale kavandatud veel üks püsiv maamärk igale kirjandushuvilisele – see on lugemispaviljon,» selgitas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.