Muinasjutud lõppevad seal, kus prints ja printsess saavad kokku, sest nad elavad õnnelikult kuni elu lõpuni. Päris elu ei ole kahjuks nagu muinasjutt ja kui mesinädalad on möödas, tuleb argielu. Tulevad raskused, arusaamatused ja pettumused. See aga ei tähenda, et heale suhtele tuleks kohe käega lüüa ja lahku minna, ka suhte teadust saab väga edukalt õppida. Siin on valik raamatuid, mis aitavad partnerid ja suhtedünaamikaid paremini mõista ning annavad sulle ideid, kuidas paremini (ja ikka koos) edasi minna.