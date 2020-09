Jõutõstja Gert Kooviti 5 raamatusoovitust kehast ja vaimust

Olen alati suurt huvi tundnud ajaloo vastu. Seda eelkõige tänu minu võrratule ajalooõpetajale. Ja kuna minu lapsepõlv langeb Nõukogude Eesti aega, oli meile õpetatav ajalugu väga ühekülgne. On ääretult värskendav lugeda Eesti ajalugu eestlaste endi seisukohast. Ja meie ajaloos on piisavalt lehekülgi, mis annavad põhjust olla uhke, et oled eestlane.

See on suurepärane raamat kõigile, kes kipuvad liiga palju muretsema. Tunnistan, et minul on selline viga kohe kõvasti küljes. Suurepärane abiline enese harimiseks ning halvast harjumusest lahti saamiseks.

Mõttejõud on piiramatu... Igal inimesel tuleb varem või hiljem ette piir, millest on raske üle saada. Ja olgugi, et mina kasutasin seda raamatut eelkõige oma sportlaskarjäärile hoo sees hoidmiseks, siis see raamat on palju enam kui vaid seda. Millisena me ennast seesmiselt näeme ja sellest tulenev mõju meie igapäevasele elule, milliseid otsuseid langetame, on piiramatu. Väga huvitav raamat, soovitan soojalt kõigile!

4. «The Westside Barbell Book of Methods» Louie Simmons

Nimi ütleb kõik: iga varustusega jõutõstmist tegeva sportlase piibel. Mehelt, kes leiutas varustusega jõutõstmise. Ning esimene mees, kes pani kokku kogu maailma edukamad treeningmeetodid. Ääretult huvitav ning täis nippe, kuidas saada supermeheks.

5. «Foods that Fight Pain» Neal D. Barnard