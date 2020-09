«Tänapäeval me loeme neist eksperimentidest, suutmata loetut uskuda»

Ühes uuringus üritati tekitada sebrakalal (triviaalnimetus, ld Danio reno) etanoolisõltuvust. Pärast nädalatepikkust pidutsemist lõpetasid eksperimenteerijad alkoholi andmise ja sundisid kalu tagasitõmbumisele. Nii nagu depressioonis inimesed, kaotasid nad huvi elu vastu, muutusid passiivseks ja kinniseks. Selle asemel et kihutada ringi veepinnal, nagu nad olid harjunud tegema, kukutasid nad ennast veemahuti põhja ja lebasid seal liikumatult. Kalad on tavaliselt uudishimulikud ja liiguvad kõige parema meelega detailirohkes keskkonnas, kuid nüüd nad igavlesid ega uurinud isegi oma elupaika. Väärib märkimist, et kalade tüdimusest ja depressioonist rääkimine pole ainult inimeste väljamõeldud lähenemine, sest kui anda nendele õnnetu väljanägemisega kaladele antidepressante, näiteks diasepaami, nad elavnevad ja veedavad rohkem aega pinnalähedases veekihis. Et sama arstim aitab nii kalu kui inimesi, vihjab sügavale neuroloogilisele sarnasusele. Sama lugu on valuga. Briti kalandusteadlane Victoria Braithwaite pakub näiteid kalade intelligentsuse kohta oma 2010. aastal ilmunud raamatus «Do Fish Feel Pain?» («Kas kalad tunnevad valu?») ja näitab ka, kuidas kalad reageerivad negatiivsetele stiimulitele. Kui nende naha alla süstitakse ärritavat ainet – äädikalahust –, hakkavad nad end hõõruma vastu põhjakruusa, et sellest lahti saada. Nad kaotavad söögiisu ja on liiga suures segaduses, et vältida ebatavalisi objekte akvaariumis. Kui neile anti aga valuvaigistit – morfiini –, kadusid nimetatud ilmingud. Ka kalad üritavad vältida valu ja mitte ainult reflektoorsel tasandil, mida võib oodata notsitseptsiooni süsteemilt. Nad mäletavad, kus nad kogesid valu, ja hoiduvad neist paikadest. Kasutades neidsamu põhjendusi, mida me rakendasime krabide puhul, on idee selles, et negatiivsete stiimulite mäletamiseks peab nende mõju olema tuntav. Selle ja mitmete teiste uuringute tulemusel on praeguseks jõutud konsensusele, et kalad tunnevad valu.