Kirjandustänava festivalil tuleb esitlusele «Pahupidikooli» sarja uus osa

Kõik Pahupidikooli õpilased ja õpetajad on tagasi ja valmis alustama uue õppeaastaga. Kohal on Sharie, kes läheb lendu oma mummulise vihmavarjuga, Kathy, keda on tabanud ränk vastuvaidlemise tõbi ehk vastandoroos, ja Jason, kes peab läbi lugema maailma kõige paksema raamatu. Kõik Proua Pärli klassi lapsed valmistuvad tähtsaks eksamiks, samal ajal kui koolimaja kohal laiutab müstiline Hukatuse Pilv.

Louis Sachar (s 1954) on tuntud Ameerika Ühendriikide lastekirjanik, kes on kirjutanud üle kahekümne lasteraamatu ja kellele on omistatud mitmeid auhindu, sealhulgas Newbery Medal ja National Book Award raamatu «Augud» eest. «Pahupidikool ja Hukatuse Pilv» on populaarse «Pahupidikooli» sarja neljas raamat.