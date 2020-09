Andeka 11-aastase autori debüüt rabab väga positiivsete hinnangutega

Raamatul «Hydro The Swimmer» on Amazonis 5-tärniline keskmine hinnang ja lugejad on selle nii suure huviga vastu võtnud, et teos on saanud bestselleriks.

«Hakkasin seda raamatut kirjutama sooviga saata sõnum lastele, kuidas jääda vapraks mis iganes väljakutsete ees kas koolis või kodus, et nad jaksaks edasi pingutada,» rääkis noor autor väljaandele Metro. «Kirjutasin lapsest, kel oli raske aeg ja kelle elus oli raskuseid, nagu lastel on. Suuremalt jaolt on see väljamõeldis, kuid osa kiusamisest põhineb mu oma elul.»