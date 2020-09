Doktoritöö, matkamine ja Šoti viski. Autor, kelle mõtteid loeks hea meelega veel

Marion Jõepera, «Süda seljakotis. Minu Šotimaa». Raamat

See on nii äge, kui eriilmelised on «Minu» sarja raamatud ja kui erinevalt inimesed paiku näevad. Teadsin ette, et selles raamatus on võrdusmärk Šotimaa ja matkamise vahel. Täpselt nii see oligi. Ma ei oodanud ainult seda, et looduskirjeldusi on nii palju. Nautisin neid sõnadega maalitud pilte väga - udu, rohelised nõmmed, pilvedesse peitunud mäed, kollane valgus. Muidugi tekitas see kõik tahtmise kohe seljakott pakkida ja autori jälgedes avastama minna.