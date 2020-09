Kui ma uksest sisse astusin, ootas mind automaatvastajas sõnum Donilt, kes oli Hawaiil, valmistamas Tony Robbinsi jaoks ette kahenädalast seminari, mille nimi oli Meisterlikkus. Tal oli meeles, et pidin arsti juurde minema, ja ta tahtis teada, kuidas läks – ta hääl oli innukas ja toetav. Tundsin tõesti, et mul on vaja temaga rääkida kõigest, mis toimub, aga häbenesin sisemiselt -, et olin kuidagi läbi kukkunud – et kasvaja ei olnud päriselt kadunud.