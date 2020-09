Terapeut annab nõu: hea nipp harjumuste muutmiseks

Terapeut, harfimängija, qigong'i (hiina tervisevõimlemise) treener Kreet Rosin-Pindmaa on mitme raamatu autor ja vaimsete praktikate õpetaja, kes aitab tõhusate teraapiameetodite abil inimestel toime tulla elu erinevate õppetundidega. Tema raamat «Külluse ja armastuse sagedus» on teejuht suurendamaks oma külluse vastuvõtuvõimet ja vabastamaks blokeeringuid, et külluseenergia saaks lugeja isiklikus reaalsuses voolata senisest veelgi vabamalt. Loe raamatust katkendit, mis räägib harjumuste muutmisest.