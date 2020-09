J.K. Rowlingu uut lasteraamatut «Ickabog» saab ka eestikeelsena veebis tasuta lugeda

Kirjastus Varrak avaldab «Ickabogi» veebilehel www.icakbogilood.ee osade kaupa järgmise seitsme nädala jooksul. Ja mis kõige põnevam – lastel on võimalus raamatut ise illustreerida! Iga tööpäev ilmub lehele uus osa raamatust ja mõned soovitused, mida lapsed võiksid joonistada. Võistlusele esitatud töödest tehakse valik, mis jõuab eestikeelsesse raamatusse. J.K. Rowling annetab raamatuga seonduvad autoritasud organisatsioonidele, mis abistavad koroonapandeemiast eriti raskelt mõjutatud inimesi.

Joonistusvõistlus on avatud alates 1. septembrist kuni 23. oktoobrini 2020. Võistlusele on oodatud 7-12aastaste laste joonistused, mis peavad olema esitatud lapsevanema või eestkostja poolt. Võistlusel osalemiseks on vaja esitada koopia lapse joonistustest läbi veebilehel oleva vormi.