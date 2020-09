Pseudonüümi Elena Ferrante all kirjutav anonüümne autor: mina ei ole minu raamatud

Agendi vahendusel oli Elena Ferrante nõus uue raamatu ilmumise puhul vastama kirjastajate küsimustele oma loomingu kohta. Väljaanne The Guardian vahendas Ferrante vastuseid, milles ta selgitas, et kirjutamine on tema jaoks väga privaatne tegevus. See on ka osalt põhjus, miks kirjanik ei ole nõus oma maski eest võtma ja soovib jääda tundmatuks.

«Ma olen alati kirjutanud iseendale ja väga suur osa mu kirjatööst on jäänud mu sahtlisse. Aga juhul, kui ma olen otsustanud mõne loo avalikuks teha, siis olen alati lootnud, et see läheb minust võimalikult kaugele, et see rändaks, et see räägiks teisi keeli kui see, milles see on kirja pandud, et see jõuaks kohtadesse, majadesse, minu pilgu alt ära, et see muudaks vormi ja saaks näidendiks, filmiks, teleseriaaliks, koomiskiks. Nii olen ma mõelnud, ja see ei ole muutunud,» tunnistas Ferrante.