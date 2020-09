Edgar Valteri illustratsioonipreemia nominentide ühisnäitusel näeb parimaid lasteraamatute pilte

Näitusest võtavad lisaks Regina Lukk-Toomperele osa Marja-Liisa Plats, Ulla Saar ja Catherine Zarip. Tegemist on eesti illustratsioonikunsti tipptegijatega, kes on viimase viie aasta jooksul avaldanud suurepäraseid raamatuid, mille illustratsioone lastekirjanduse keskuse galeriis uudistada saab.

Lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul on lasteraamatus pilt vahel isegi olulisem kui tekst, sest armsamad lapsepõlveraamatud jäävad sageli meelde just tänu piltidele. «Oleme rõõmsad, et Eesti lasteraamatuillustratsioon on põnev, isikupärane ja täiesti võrreldav maailma tipptasemega. Selle kunstiliigi esiletõstmiseks ja autorite tunnustamiseks saigi aasta tagasi ellu kutsutud Edgar Valteri illustratsioonipreemia. Nüüd on meil suurepärane võimalus pärjatute originaalloomingut lähemalt kaeda,» lisas Soone.