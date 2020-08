Tom Valsberg: ei pea tuhandeid eurosid investeerima, et raamat müüks

Valsbergi eelmist raamatut «Kuidas rännata ilma hirmuta» on ostetud üle viie tuhande eksemplari. «Jumal teab, palju inimesi seda veel lugenud on. Paljud lugejad said julgust, et minna reisima ja muuta oma elu,» ütleb Tom.

Mis on Tomi raamatute edu saladus?

Tippkoolitaja Alar Ojastu sõnab, et see raamat on sügav, praktiline, vajalik, julge ja päris... nagu Tom ise. Samas lihtne, soe, kerge, vaba, aus ja ehe... samuti nagu Tom ise.

Peep Vain on öelnud, et talle meeldib Tomi raamat. «Seal on neid asju kõvasti vähem, millega ma nõus ei ole, kui neid, mida ta oleks justkui minu pealt maha kirjutanud,» kommenteerib ta. «Inimestest hoolimine on oluline, aga stressivabaks eluks peab tõepoolest olema teatud asjadest rõõmsalt täiesti poogen.»

Kirjanik Jesper Parve ütleb raamatu kohta: «Ajal, mil sõideti vanade bemmidega ja kanti kaelas pöidlajämedust kuldketti, tegi Tom mulle selgeks, et elus on palju olulisemaid asju. Need on emotsioonid, kogemused ja mälestused. Tomi uus raamat aitab eriti humoorikal viisil muuta suhtumist ja vaatenurka just siis, kui kõik tundub korraks pekkis ja tahad kogu maailma puu taha saata!»

Avaldame raamatust «Eluterve pohhuist» 10 mõttetera, miks ja kuidas elus kõike vabamalt võtta