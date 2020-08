Jaak Juske esitleb raamatut Tallinna olulistest hävinud ehitistest

Jaak Juske, «Tallinna olulised hävinud ehitised». FOTO: Hea lugu

Tallinna kindlast esmamainimisest kirjalikes allikates möödus 2019. aastal kaheksa sajandit. Muinasaegne asustus ulatub siinkandis aga enam kui 5000 aasta taha. Nii on inimesed tänase Eesti pealinna alal tuhandete aastate jooksul kas peatunud või elanud, kujundades maastikku ning rajades erinevaid ehitisi. Nii nagu on igavikku kadunud kümned põlvkonnad, nii on hävinud ka tuhanded kunagised siinsed hooned.

Jaak Juske raamat toob lugejani Tallinna sadakonna olulise ja eripärase ehitise saatuse. Nii mõneski peatükis on juttu rohkem kui ühe hoone ajaloost, sest tihti on samas lähikonnas hävinud mitu üksteisega seotud objekti. Autor valis välja ehitised, mis on kas täielikult hävinud või on neist alles vaid mõni üksik müürijupp, pargipuu, aiapost.