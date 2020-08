Rõõmusõnum peredele: eesti näitlejad loevad Juturiiuli keskkonnas ette parimaid lasteraamatuid

Juturiiul sai sel koroonaaasta kevadel alguse kodusolemisest. Elisabet Reinsalu võttis ühendust Aino Pervikuga ja küsis luba meie kõigi lapsepõlvelemmiku «Kunksmoori» ettelugemiseks viiruse tõttu kodus istuvatele lastele. Kui esimene video sai paari päevaga ligi 30 000 vaatamist, siis oli selge, et vaja on järge. Nii lapsed kui nende vanemad kirjutasid, et juba ootavad järgmist osa ja nii tekkis mõte, et võib-olla võiks neid lugusid ja lugejaid olla rohkemgi. Sellest ka Juturiiul - natuke nagu raamaturiiul ja natuke nagu jutuvestmine.

«Mul on hea meel, et Juturiiuli videod on nüüd kättesaadavad ka veebilehel ja Youtube-i keskkonnas,» rääkis projekti ellukutsuja Elisabet Reinsalu. «Seni toimetasime Facebooki kaudu ja üsna varsti sai selgeks, et lapsed seal iseseisvalt ju postituste juurde ei pääse. Kuulatajate tagasiside põhjal otsustasime avada juturiiul.ee keskkonna ja tänasest on see ka olemas.»

Juturiiuli veebis on seni lisaks Elisabetile lugenud jutte ka Ursula Ratasepp-Oja, Liis Lass, Indrek Ojari, Argo Aadli, Karol Kuntsel ja Elo-Mirt Oja. Lugusid on jagatud sellistest raamatutest nagu Aino Perviku «Kunksmoor», Frances Hodgson Burnetti «Salaaed», Anti Saare «Pärt ei oska saltot», Mika Keräneni «Armando», Annie M. G. Schmidti «Viplala lood», Andrus Kivirähki «Karneval ja kartulisalat» ja Jüri Parijõgi «Tsemendivabrik».

«Ma tahan väga tänada autoreid, kes on kirjutanud nii vahvaid raamatuid. Raamatuid, mis on toonud lastele rõõmu, arendanud nende fantaasiat ja täiustanud maailmavaadet. Võib-olla ka toonud lohutust, kui meel on kurb. Minu enda jaoks on raamatute lugemine pakkunud alati turvalisust ja rahu,» rääkis Reinsalu. «Ehkki Juturiiuli mõte tekkis kevadise viirusepuhangu ajal pakkumaks lapsevanematele pisut hõlpu ja lastele mingit vaheldust, siis videolugude mõte ei ole mingil juhul asendada raamatute lugemist. Pigem vastupidi – tahame video kaudu tutvustada konkreetset autorit ja teost, ja nii tekitada huvi raamatute ja lugemise vastu. Juturiiul võib olla esimene kokkupuude uue raamatuga või rõõmus taaskohtumine vana sõbraga. Oleme siiani kogunud Juturiiulisse enda lemmikuid.»

«Veel tahaksin tänada kõiki oma kolleege, kes on projektiga nii vahvalt kaasa tulnud. See on ju vähim, mida me oma erialaselt saame hetkel koduseinte vahele sunnitud lastele pakkuda,» lisas ta.