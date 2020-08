Raamatu «Saatanat paljastades» käsikirja, mille Napoleon Hill kirjutas vahetult pärast oma hiljem kõigi aegade edukaimaks nimetatud teost «Mõtlemist muutes rikkaks», ei juletud avalikustada üle 70 aasta, sest kardeti, et selle võimas sõnum kõigutaks ühiskonna ja usuorganisatsioonide alustalasid. Raamatut lugedes saab lugeja iseendale otsa vaadata, avastada endas varjatud takistajad ja saada tagasi kontroll oma mõtete ja tegude üle, et saavutada enesekindlus ükskõik millises eluvaldkonnas, lõpetada laiskus, ükskõiksus ja edasilükkamine ning jõuda edu ja unistuste täitumiseni. Loe raamatust katkendit.