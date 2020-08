Coco Chanel on just loonud oma moefirma ja kogub kuulsust Euroopa kõrgseltskonnas, kui tema kallim hukkub autoõnnetuses ja kogu elu kaotab mõtte. Ootamatu kohtumine Vene Balleti impressaarioga, tsarinna taskurätt ja selle müstiline aroom annab aga Coco elule uue eesmärgi. Ja siit algab armastuse parfüümi, Chanel No 5 sünnilugu.