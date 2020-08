6 asja, mis raamatusõpru kõige rohkem närvi ajavad

Pidev vahele segamine

Vahel on isegi raske loetusse süveneda, aga olukorra teevad palju hullemaks inimesed, kes ei saa aru, et lugeja tahab, et ta rahule jäetaks. Üllataval kombel on palju neid, kes arvavad, et raamatuga maha istuv inimene tahab kangesti suhelda ja lobiseda. Vastupidi! Pilk raamatul on selge vihje, et lugeja tahab olla omapäi.

Lõpu ette rääkimine

Kui tahad kellelegi head raamatut soovitada, siis ole väga ettevaatlik selle sisust rääkides. Paar sõna liiast ja põnevus on rikutud. Peale heasoovlike sõprade, kes teose sisu kohta liiga palju ette räägivad, rikuvad lugemismõnu ka vihjed sotsiaalmeedias ja kirjeldustega liiale läinud arvustused.

Ilmumistähtaja pikenemine

Lemmikkirjaniku uut raamatut oodatakse pikisilmi ja selle ilmumisaeg on mõnel ehk kalendrissegi märgitud. Siis aga tuleb pandeemia või midagi muud kohutavat ja trükk lükkub edasi… Mis võiks olla veelgi ärritavam, kui ülipõneva sarja viimase osa ilmumise pidev edasi lükkumine?

Probleemid laenatud raamatu tagasissaamisega

Kõiki raamatuid ei ole mõtet omale koju osta, enamasti jõuavad riiulisse need, mis on talletamist väärt. Seda enam on kurb, kui keegi su hinnatud raamatut laenab ja siis seda enam tagasi ei too, raamatu ära lõhub või ära määrib.

Lemmiktegelaste ülekohtune kriitika

Fiktiivsetele tegelastele kaasa elades ja nendega ühisosi leides võid avastada, et mõni neist saab sulle väga armsaks. Oh hoidku, kui keegi julgeb nende kohta midagi halvasti ütelda! Tunned end justkui isiklikult reedetu ja solvatuna. Vahel võib kriitika olla isegi õigustatud ja see teeb olukorra kuidagi hullemakski.

Lugemiseelistuste kritiseerimine