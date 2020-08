Raadiohääl Lauri Hermann soovitab kolme raamatut, mida on raske käest panna

Stephen King, «Lemmikloomasurnuaid». FOTO: Kirjastus Pegasus

Stephen King

Tõlkinud Tanel Veske

Kirjastus Pegasus

2019

Suure õudukasõbrana otsin närvikõdiraamatuid kui pirrutulega. Vanameister Stephen King ei vea mind kunagi alt. Absoluutne tipp «Lemmikloomasurnuaid» («Pet sematary») köitis mind nii romaani kui selle põhjal tehtud filmina. Täpsustan - filmivariandina tunnistan vaid Mary Lamberti taktikepi all vändatud ekraniseeringut (1989), aga mitte möödunud aasta käkerdist, kus uusversioonina polnud erinevalt eelkäijast suurt midagi Kingi õudu tekitavast olustikust alles. Raamat seevastu on usutav ja mõtlemapanev, sest saanud palju ainest kirjaniku enda elust. Tekitab judinaid. Nagu King eessõnas märgib on tegu tema kõige hirmuäratavama teosega. Elu ja surma vastandamine. Nagu naabrimees Jud ütleb: «Sometimes dead is better». Mulle meeldib pärast õudukat hirmu tunda ja magama minnes laualamp põlema jätta. Kui tahad ehedat Kingi, vali see raamat!

2. «Chariots of the gods?»

Erich von Däniken

See on raamat, mis saavutas tohutu populaarsuse juba kuuekümnendate lõpus. Teema püsib ja kannab aga tänaseni. Tehnoloogia ja salvestustehnika meeletu arenguhüppega käesoleval sajandil on maavälise elu teooriad aga veelgi enam hoogu juurde saanud. Suuresti just Dänikeni teooriate põhjal valmis populaarne dokumentaalsari «Ancient aliens» («Iidsed tulnukad»), mis esilinastus telekanalil History Channel ning täiesti põhjendatult jookseb alates 2010. aastast kuni tänaseni. Raamatu autorile tuntuse toonud teos soodustab inimkonna eksistentsi üle mõtisklema ja paneb meie saavutuste üle kukalt kratsima. Kas keegi aitas meid või on siis inimene tõesti ise sedavõrd võimekas? Saame kõik ilmaimed tõesti enda nimele kirjutada või peaksime kaugeid külalisi tänama? Järelduse peaks tegema lugeja. Dänikeni lugedes naudin autori realistlikku stiili. Oletused pole tühja koha pealt võetud ning väljaöeldu saab faktide ja näidetega illustreeritud. See on omaette ajalooraamat. Minu arust tulekski ajaloos kahelda. Sajandeid tagasi toimunud sündmusi pole kaasaegne inimene oma silmaga näinud ning kõik möödunu on kirja pandud erinevate teooriate põhjal. Miks mitte ei võiks ka Erich von Dänikeni «Chariots of the gods?» olla raamat inimkonna ajaloost koos autoripoolsete teooriatega!

Karin Sturm, «Michael Schumacher. Elulugu». FOTO: Raamat

Karin Sturm

Tõlkinud Õie Ristoja

Kirjastus Kunst

2015