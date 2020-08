PALJU ÕNNE! ⟩ Maimu Bergil ilmus sünnipäevaks näidendiraamat

«Vanaisa» on 2018. aastal esitatud Strasbourgis Tagora teatris inglise keeles. Tekst aitab selgitada Eesti Vabariigis juhtunut, kuid võiks lisaks võõrastele meenutada-selgitada seda ka meie nooremale põlvkonnale. Mõttelises dialoogis on vastamisi ehk mõneti eluvõõras Euroopas õppinud-elanud lapselaps Rutt, kes ootab terroristi last, ja tema vanaisa, kes punaväkke mobiliseerituna tegi läbi tööpataljoni ja kaotas esimeses lahingus jala.

«Salong» sai 2017. aasta näidendivõistlustel III preemia. Kuulus salong, spiel, peategelased ja nende mõttemaailm on tuttavad M. Bergi pihtimuslikust raamatust «Meie hingede võlad». On inimesi, kes isegi seda soovides teineteise mõjuväljast ei vabane.

Taustategelasteks on Mehe ja Naise kaasaegsed, peamiselt literaadid ja teatriuuendusega seotud näitlejad-lavastajad, kes käisid salongis. Autor laseb Naisel öelda, et nüüd on see kõik juba kauge minevik, kuid aeg-ajalt kerkib see järvepõhjast üles nagu uppunud katedraal jõuluööl, murdes endale raginal teed läbi ajast kokkukantud jää.