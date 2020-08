KAVAL NIPP LAPSEVANEMATELE ⟩ Salvesta lapsele lemmikraamatu ettelugemist

Pole saladus, et väikelastele meeldib oma lemmiklugusid üha uuesti kuulata. Samuti on teada, et kui väsinud põnniga liiklusesse kinni jääda, võib olukord kiirelt hapuks minna. Siin võib hästi aidata unejutt, mille oled juba varem linti võtnud. Isegi kui sulle endale ei meeldi oma häält salvestise pealt kuulata, siis usu, lastele meeldib see rohkem kui näitlejate sisse loetud kuuldemäng. Lisaks võid paluda, et vanaemad-vanaisad oma lugusid salvestaks, et pahura lapse lohutuseks oleks laiem valik jutte.