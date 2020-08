Ilmus mahukas «Eesti elektrivõrkude ajalugu», mis on kui ekskursioon energeetikaobjektidele

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) kauaaegse õppejõu ja energiateaduskonna endise dekaani Tiit Metusala eestvedamisel ning 14 põhiautori kaasamisel sündinud raamat viib lugeja värvikale teekonnale elektri kasutuselevõtu esimestest katsetustest 19. sajandi lõpul kuni tänapäeva eripalgelise energeetikamaailmani välja. Väärib esile tõstmist, et raamatus on palju esmakordselt publitseeritavat pildimaterjali elektrivõrkudest meie ümber nii linnaruumis kui maal alates eelmise sajandi algusest kuni tänapäevani välja.

Tiit Metusala meenutab, et esmased sõnad, mis tähendasid eesti keeles tänapäevast elektrivoolu, olid välgujõgi või välkuv jõgi . Selliseid ülestähendusi võib leida kirjaniku Friedrich Kreutzwaldi teostest. «1855. aastal valmis Peterburi ja Tallinna vaheline telegraafiliin. Inimesed silmasid esimest korda postide ja traatide kombinatsiooni. See käivitas mõtte: «Kas ka elektrit saaks samamoodi edasi kanda?» Ja nii see edulugu alguse sai. Raamat on suurel määral Eesti elektrivõrkudest, elektriliinidest ja alajaamadest. Põhitähelepanu on raual ja tänapäevase elektrivõrgu kujunemise vaates märgilistel sündmustel.»

«Erinevalt välismaistest raamatutest viib see raamat meid paikadesse, mida me energeetiku­tena oleme ise projekteerinud, ehitanud või külastanud. See raamat on ekskursioon energeetikaobjektidele, mida me põgusalt tunneme, aga nüüd, tänu raamatule, saame nende kohta rohkem teada ning ehk ka tuleviku jaoks ühtteist õppida. Teie ees on uus Eesti energeetika ajaloo õpik,» sõnab tunnustavalt TalTechi elektroenergeetika ja mehha­troonika instituudi direktor, professor Ivo Palu.