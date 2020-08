«Suvitusromaani» sarja kolmas raamat «Võõras kodu» võlub omapärase stiiliga

Valev Uibopuu, «Võõras kodu». FOTO: Hea lugu

«Inimese ette kerkib võimalusi ja väljavaateid, kuid enne, kui neist aru saadakse ja taibatakse, on juba hilja. Enne kui hoomatakse allika vulinat ja küünitatakse januseid huuli selle poole, valgub see juba kuivanuna liiva. Enne kui sirutatakse käsi marjakobara järele puu otsas, on need koltunud ja kuivanud.

Talle meenusid pettumus- ja kahetsuspiinad, südamevalu, mida ta oli tundnud proua Randeri lahkumise järele. Ta elas selle kõik uuesti läbi, nagu kevadesse sattunud lumine päev toob tagasi kõik suure talve meeleolud, ja teda haaras hilinemise hirm.»

Valev Uibopuu «Võõras kodu» on sarja «Suvitusromaan» kolmas raamat ning esimene selline, mida on ka varem avaldatud: 1943. aastal ilmus see ajalehes Eesti Sõna järjejutuna ja raamatuna 1945. aastal Vadstenas. Uibopuu romaan võlub olustikukirjelduse ja omapärase stiiliga.

«Suvitusromaan» on kirjastuse Hea Lugu uus ajaviitekirjanduse sari. Kahe ilmasõja vahel, kui leidus juba neid, kes said endale pikemat jõudeolekut ja puhkust lubada, ilmus Eestis hulk suvitusromaane. Siis aga muutusid puhkus ja tunded tükiks ajaks liiga kerglasteks teemadeks. Nüüd tahame jälle elada aeglasemalt ja süveneda olulisse. Ehk on käes ka aeg uute suvitusromaanide loomiseks ja vanade meenutuseks?

