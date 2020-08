Kuidas silikageelipakikesed aitavad vanu raamatuid vormis hoida

Silikageelipakikesi võib koduses majapidamises väga mitmel moel ära kasutada. Silikageel on suure poorsusega amorfne hüdratiseerunud ränidioksiid, millel on suur kuivatav toime. Seetõttu võid geelipakikesi pista mitmesugustesse kohtadesse (kuivainetopsidesse, trennikotti, tööriistade vahele jne), et asju kuivemana hoida ja nende eluiga pikendada. Täpselt samamoodi tuleb silikageel kasuks kõige vanemate raamatute värskendamisel.

Eakate trükiste elustamiseks pane need mõne silikageelipakikesega hermeetiliselt suletavasse anumasse. Pane hoolikalt tähele, et pakid ei puudutaks vastu raamatuid ning jäta need umbes kuuks ajaks anumasse seisma. Kui kuu aja pärast on raamatutel siiski ebameeldivat lõhna tunda, viska kasutatud silikageelipakikesed ära, asenda uutega ja jäta raamatud veel mõneks ajaks seisma. Lõpuks imavad pakikesed paberi vahelt piisavalt niiskust ära ja lõhn kaob.