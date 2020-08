Õpetajatele tutvustatakse uut keskkonnahariduse käsiraamatut, et arendada rohelist mõtteviisi

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Elena Sapp märkis, et Tallinna haridusasutused osalevad Rohelise kooli programmis viiendat aastat. «Inimkond hakkab endale teadvustama, et enam ei tohi looduse arvelt hüvesid laenata. Me peame hakkama võlga tagasi maksma ning õppima vastutama oma ökoloogilise jalajälje eest,» ütles Sapp. «Parim aeg rohelise mõtteviisi kujundamiseks on varane lapsepõlv ning õpetajatel on selles võtmeroll. Seepärast ongi oluline ka õpetajate koolitamine keskkonnahariduse alal.»