10 väga kurba tõlkeraamatut, mis panevad sind hingest kaasa elama

«Lohejooksja» on lugu Afganistanist väga erinevatel aegadel – alates monarhia viimastest õitsenguaastatest, kuningavõimu kukutamisest kuni tänapäevase Talibani käes vaevleva rusustatud, mässuliste hirmuvalitsuse all kannatava riigini välja. See on lugu isadest ja poegadest, Amirist ja Hassanist, kes on justkui parimad sõbrad, kuid samas lahutavad neid aastasadadega juurdunud traditsioonid ja seisusevahe, vastandlikud usundid. See on lugu peensusteni järgitavast afgaani kombestikust ja traditsioonidest, mis jäävad kestma ka võõrsil, USAs afgaani immigrantide kogukonnas. See on lugu elude purunemisest ja saatuslikest muutustest, kui Afganistanis algab sõda, ning usust ja lootusest näha taas kord õitsvat kodumaad. See on lugu sõprusest ja armastusest, reetmisest ja lunastusest.

«Oma õe hoidja», Jodi Picoult.

Kirjastus Ersen

2006

Anna pole haige, aga võiks sama hästi olla. Kolmeteistkümnendaks eluaastaks on ta üle elanud lugematuid operatsioone, vereülekandeid ja süste, et tema vanem õde Kate saaks võidelda leukeemiaga, mis on teda lapsepõlvest peale vaevanud. Eostamiseelse geneetilise diagnoosi tulemusena sündinud Anna loodi Kate'ile luuüdidoonoriks – elu ja roll, mida Anna kunagi pole kahtluse alla seadnud… kuni tänaseni. Sarnaselt enamiku teismelistega hakkab Anna huvi tundma, kes ta tegelikult on. Aga erinevalt enamikust teismelistest on ta end alati määratlenud oma õe kaudu – ja Anna teeb otsuse, mis enamiku jaoks tundub mõeldamatu, otsuse, mis rebib tema perekonna koost ja millel võivad olla saatuslikud tagajärjed tema armastatud õe jaoks.

«Oma õe hoidja» uurib, mida tähendab olla hea lapsevanem, hea õde, hea inimene. Kas on moraalselt õige teha kõik võimalik lapse elu päästmiseks, isegi kui see tähendab teise lapse õiguste rikkumist? Kas otsing oma tõelise mina leidmiseks on seda väärt, et endast halvemini arvama hakata? Kas järgida oma südant või lasta teistel end juhtida?

«Mina enne sind», Jojo Moyes.

Kirjastus Kunst

2016

Lou seiklusvalmidus näib väljenduvat põhiliselt tema garderoobis: smaragdrohelistes satiinkingades, litridega sukkpükstes – üleni litridega – ja vanaisa kardinatest minikleidis. Ja nüüd hakkab ta palka saama selle eest, et ta muudaks rõõmsaks kibestunud ja igal võimalusel sapise ratastooli aheldatud Willi, kes tahab surra.

Vaatamata suurepärasele andele vastupidist muljet jätta, on Lou tegelikult kiire taibuga ja mõistab, et Will vaatab ainult siis jälle tulevikku, kui tema ise enne oma tuleviku nimel pingutama õpib. Nii asub Lou kasvatama oma iseloomu, mis seni oli rahus leppinud nii elu kui enda keskpärasusega.

«Mina enne sind» on rahvusvaheline bestseller, mis on ilmunud juba 65 riigis ja müüdud 6 miljonit eksemplari. Armastusromaani põhjal on valminud ka film.

«Murdumatu», Laura Hillenbrand.

Tõlkinud Tõnis Värnik

Kirjastus Varrak

2016

Poisipõlves oli Louis Zamperini oma kodulinna Torrance’i elanike silmis tõeline nuhtlus. Ülearusele energiale leidis ta õnneks hea väljundi jooksmises, jõudes 1936. aastal koguni Berliini olümpiamängudele. Hiilgavalt alanud sportlaskarjäärile tõmbas kriipsu peale Teine maailmasõda.

Louis’st sai Vaiksel ookeanil jaapanlastega sõdiva pommitaja sihtur. Ühel väljalennul 1943. aasta mais kadus aga lennuk radaripildilt. Õnneks pääses Zamperini kahe kaaslasega kindlast surmast ja jäi laial ookeanil poolteiseks kuuks päästeparvele triivima. Lõõmav päike vaheldus ägedate tormidega, toime pidi tulema pideva janu, nälja ja parve ründavate haidega. Kui tundus, et enam hullemaks minna ei saa, langes Zamperini jaapanlaste kätte vangi. Kaheaastaseks kujunenud vangipõli oli lõputu mõnituste, vägivalla, näljutamise ja üle jõu käiva sunnitöö aeg. Ometi suutis Zamperini kõigest üle olla ja jõudis pärast sõja lõppu kodumaale tagasi ... et seista silmitsi järgmiste katsumustega. Visa hingega mees suutis neistki jagu saada ja elada peaaegu saja-aastaseks.