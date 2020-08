15 populaarset raamatut, mis lugejad kõige sagedamini pooleli jätavad

Otsus raamat pooleli jätta ei pruugi tulla lihtsalt, aga see võib olla väga vabastav. Kui loetu ikka üldse peale ei lähe, ei ole mõtet ennast sundida. Seejuures pole mõtet ka süümepiinu tunda, sest otsus mitte edasi lugeda ei tähenda tingimata negatiivset hinnangut teosele või selle autorile. Lugemiseelistused sõltuvad ju nii mõnestki aspektist ja vahel juhtub, et varem pooleli jäänud raamat tundub aastaid hiljem palju paeluvam. Üllatav on aga teada, et on raamatuid, mis jäetakse võrreldes teistega suurema tõenäosusega pooleli, mis sest, et tegu võib olla väga tuntud hitiga.