Tom Valsbergi menuka raamatu «Eluterve pohhuist» peategelane kutsub lugejat üles vähem muretsema. Ja mitte seepärast, et ta ei hooli. Ta hoolib, aga ta ei muretse. Ehk ongi Tomil õigus, et mida rohkem me muretseme, seda rohkem kutsume oma ellu seda, mille pärast muretseme. Ja kui see nii on, siis oleks ehk mõistlik liigne muretsemine ära lõpetada.