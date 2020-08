KATKEND ⟩ Brandon Bays raamatus «Rännak»: kasvajamass näib olevat tuntavalt vähenenud – korvpallist viieteistkümnesentimeetrise melonini

Brandon Baysi raamat «Rännak» on raamat vabadusest. Kui Brandonil diagnoositi korvpallisuurune kasvaja emakas, sai alguse tema vapustav hingeotsingurännak. Naine oli otsustanud terveneda loomulikul teel – ta ei võtnud rohtu ega läinud lõikusele, ent kuus ja pool nädalat hiljem leiti, et kasvaja on kadunud.