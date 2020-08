3 üllatavat raamatut, mida räppar Jay-Z soovitab kõigil lugeda

2010. aastal ilmus Jay-Z autobiograafiline teos «Decoded», milles ta jutustas oma populaarsete lugude sünnilugusid, aga kirjutas pikemalt ka sellest, kui lähedaseks peab räppi ja luulet. Sellest, kui oluline on sõna vägi, teab mees nii mõndagi.

Elu jooksul on Jay-Z mõistagi lugenud palju rohkem kui vaid sõnaraamatuid ja on mõned teosed, mida ta peab nii heaks, et soovitab neid teistele. Üllatuslikult on need seotud hoopis enesearengu ja eduga, mitte luulege.

1. «Läbimurdepunkt» Malcolm Gladwell

«See raamat räägib ajastuse ja korduste põhimõtetest – põhiliselt sellest, kuidas end eduks ette valmistada,» soovitab Jay-Z. «See raamat kõnetas mind, sest ma sündisin ajal, kui loodi tohutult palju head uut muusikat ning minu õnneks olid mu ema ja isa suured plaadikogujad. Meie kodus oli nii Michael Jacksoni, Marvin Gaye, Prince’i kui Commodorese muusikat ja ma kuulan neid tänase päevani.»

«See on selge turundusnõuanne: sinu toode peab olema lilla lehm – selleks, et see tooks edu, peab see teistest erinema,» selgitab Jay-Z, miks ta seda raamatut soovitab. «Aastaid ei teinud ma oma firmale Rocawearile ühtegi reklaami, sest ma hoolisin rohkem kvaliteedist kui brändist. Siis ei olnud ma veel seda raamatut lugenud,» sõnas ta, et hiljem sai täpselt aru, mida autor oli teosega silmas pidanud ning miks tema nõuanded on nõnda head.

Jay-Z sõnul on tegu raamatuga, mis jättis talle väga sügava mullje. «See on ilukirjanduslik teos – üks mees rändab otsima salajast raamatut, kus on kirjas rida põhimõtteid. Lugu on elu metafoor: ma võiksin minna paremale või vasakule, ma võin jääda jänni, ma võin edasi rühkida. Mõned inimesed ongi õnnelikud seal, kus nad on.» Kord küsis muusik enda sõnul tööle kandideerivalt mehelt, et millised on tema ambitsioonid, ja sai vastuseks, et neid polegi, sest mees oli kõigega rahul. «Ma pidin seda vastust austama, kuid minu jaoks see töösuhe ei sobinud,» selgitas Jay-Z, miks selline mõtteviis teda ei rahuldanud.