Raamatutuba 451º Fahrenheiti tähistab kirjanik Ray Bradbury sajandat sünniaastapäeva teemakohaste leekivate katsetustega

22. augustil, mil ameeriklasest ulmekirjanik Ray Bradbury oleks tähistanud sajandat sünnipäeva, korraldab Bradbury romaani «451º Fahrenheiti» järgi nimetatud Tartus asuv raamatutuba vanameistri auks tuleetenduse. Koostöös Päästeameti Tartu komando päästjatega näidatakse Aparaaditehase hoovis huvilistele, millistes tingimustes ja kuidas paber põleb ning selgitatakse eksperimendi käigus välja, kas tõesti on paberi süttimistemperatuur 451º F ehk umbes 233º C, nagu väidab Bradbury oma kultusteoses. Vaatemäng on kõigile avatud ning algab Aparaaditehase hoovis kell 13:00.

Lisaks Bradbury sünniaastapäevale tähistavad fahrenheitlased sel päeval ligi aasta kestnud raamatuprojekti lõppu. Sada erilist eksemplari raamatutoa nimiteosest valmisid Hooandja kaudu toetajate abil ning saavad Bradbury tähtsal päeval uute omanike raamaturiiulitesse rännata. Kõik sada eksemplari on täiesti omanäolised, sest köitmisel on kasutatud vanade raamatute kaasi, millega omakorda juhitakse tähelepanu nõukogudeaegsele lektüüri ületootmisele ning praegusele massilisele raamatute äraviskamisele. Tänapäevast olukorda kirjeldab Bradbury ka raamatus «451º Fahrenheiti», ainult et tema kirjapandu pärineb aastast 1953.