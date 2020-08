Ehedalt kirjutatud raamat, mis paneb kaasa elama ja väärtustama Eesti iseseisvust

Sisututvustus

«On aasta 1946. Endiste sõjaliitlaste Nõukogude Liidu ja Suurbritannia suhted on jahenenud. Väike iseseisev Eesti on jäänud Vene mõjutsooni. Estonia teatri ooperisolisti Johanna ja BBC raadiouudiste diktori Alani vahele langeb raudne eesriie. Nende ainsaks ühendussillaks on jäänud raadio. Johanna kuulab mehe häält BBC kanalil ja Alan saadab naisele teateid eetris kõlavate heliplaatide kaudu. Reaalsuse kiuste hakkavad nad planeerima kohtumist Moskvas. Johanna õde varjab samal ajal oma meest – endist iseseisvuse eest võitlejat – juba teist aastat tagatoas suletud kardinate taga. Tänaval mängib vaid nende kuueaastane poeg, keda köidab uhiuus auto Pobeda ja selle juht – salapärane onu, kes laseb tal autorooli keerata. Sõprus onu ja poisi vahel mõjutab kõigi pereliikmete saatust. Poisi õlgadele langeb raske saladuste koorem ja kannab ta süütust lapsepõlvest ohtlikku sõjajärgsesse reaalsusesse.»

Raamatust

Ilmar Taska on Eesti filmilavastaja, stsenarist ja produtsent. «Pobeda 1946» on autori debüütromaan. See on hoogsa sündmustikuga ajalooline romaan inimestest, kelle elud sõjajärgses Nõukogude Eestis omavahel puntrasse jooksevad. 1946. aasta sündmused panid mõtlema, kurvastama ja vahepeal oma absurdis ka muigama. Vaatamata selle perioodi raskusele polnud tegu sünge lugemiselamusega, mida selliselt raamatult ootaks.