Ilmub märgiline ajalooraamat «Eesti elektrivõrkude ajalugu»

Tiit Metusala meenutab, et esmased sõnad, mis tähendasid eesti keeles tänapäevast elektrivoolu, olid välgujõgi või välkuv jõgi. Selliseid ülestähendusi võib leida kirjaniku Friedrich Kreutzwaldi teostest. «1855. aastal valmis Peterburi ja Tallinna vaheline telegraafiliin. Inimesed silmasid esimest korda postide ja traatide kombinatsiooni. See käivitas mõtte: «Kas ka elektrit saaks samamoodi edasi kanda?» Ja nii see edulugu alguse sai. Raamat on suurel määral Eesti elektrivõrkudest, elektriliinidest ja alajaamadest. Põhitähelepanu on raual ja tänapäevase elektrivõrgu kujunemise vaates märgilistel sündmustel.»