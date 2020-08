Ilmunud on Ukraina muusiku ja kirjaniku Sergi Žadani romaan «Depeche Mode»

Sergi Žadan on sündinud 23. augustil 1974 Vorošilovgradi (praegu Lugansk) oblastis Starobilskis. Praegu on Žadan üks tuntumaid Ukraina kirjanikke, aga teda teatakse ka tõlkija, muusiku ja kodanikuaktivistina. Viimane sõna on ehk vastuolus lausega, mille abil romaani minajutustaja end tutvustab: «Olen elanud oma viisteist täiskasvanuaastat rõõmsalt, ilma et oleksin osalenud kodanikuühiskonna ülesehitamises, ilma et oleksin käinud valimas, vältinud edukalt kontakti rahvavaenuliku režiimiga, kui saate aru, mida ma silmas pean, mind pole huvitanud poliitika, mind pole huvitanud majandus, mind pole huvitanud kultuur, isegi ilmateade pole mind huvitanud, ehkki ilmateade on selles riigis vist küll ainukene asi, mida usaldada saab, aga sellegipoolest pole see mind huvitanud.» Eks ilmunud «Depeche Mode» ju ka aastal 2004 ja kui ajakirjandust uskuda, huvitab Žadani nüüd kõik loetletu (ilmateate kohta ei oska küll öelda).