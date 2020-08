GALERII ⟩ Heli Illipe-Sootak ja Elina Sildre esitlesid uut lasteraamatut, mis ilmub nii eesti kui vene keeles

«Mina hoolin Eestist!» ilmub nii eesti kui vene keeles ning seda hakkab täiendama põnevate ülesannetega nupuraamat. MAXIMA Eesti ideest sündinud raamat on järg mullu koostöös Kätlin Vainola ja Elina Sildrega valminud ülimenukale raamatule «Minu Eesti seiklus», mis kujunes kõige müüduimaks raamatuks Eestis 2019. aastal.

Raamatu peategelasteks on animoid Dio ja tema tehismõistus Aiti, kes ühel erakordsel ööl Eestimaale jõuavad. Tee peal kohtuvad nad kodutu koera Ruudi ja tõukassi Kassandraga ning üheskoos saavad nad teada, kui rikas ja ilus on Eesti loodus ning mõistavad, et vett ja elektrit säästes, prügi sorteerides ning enda tagant koristades muutub meie keskkond puhtamaks.