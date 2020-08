Asse Sauga on Change Invest nõukogu liige, Eesti Krüptoraha Liidu kaasasutaja, infotehnoloogia taustaga krüptorahanduse ja plokiahela ekspert, investor, koolitaja ja konsultant. Ta on kirjutanud Eesti esimese krüptorahandust ja plokiahelat tutvustava raamatu «Kõik sai alguse Bitcoinist», mis aitab mõista krüptorahanduse telgitaguseid ja selgitab lugejale, mis on Bitcoin.